Bericht: FC Chelsea will Bayern-Verteidiger David Alaba noch im Winter verpflichten

Verlieren die Bayern noch im Winter einen ihrer Top-Verteidiger? Laut einem Bericht der englischen Zeitung Mirror will der FC Chelsea David Alaba verpflichten - und das noch im Januar. Der Profi des deutschen Rekordmeisters soll die Abwehrprobleme des englischen Topklubs beheben. Weder Marcos Alonso noch Emerson, die auf der Linksverteidigerposition spielen können, genießen von Coach Frank Lampard das absolute Vertrauen - deshalb solle der Kader aufgebessert werden.

Chelsea will die Bayern mit hoher Ablösesumme von einem Wechsel überzeugen

Um die Bayern von einem Transfer zu überzeugen, will Chelsea offenbar ganz tief in die Tasche greifen. Als Ablösesumme für den 27-jährigen Österreicher nennt das Blatt 60 Millionen Pfund (umgerechnet rund 70 Millionen Euro). Der Vertrag von Alaba, der seit 2010 für die Bayern spielt, läuft noch bis 2021.

Bei der momentanen Situation in der Defensive der Bayern würde ein Transfer jedoch nur wenig Sinn machen. Alaba ist unumstrittener Stammspieler und musste zuletzt die verletzten Innenverteidiger Lucas Hernández und Niklas Süle, die weiter an ihrem Comeback arbeiten, in der Zentrale vertreten. Zudem sollen die Bayern selbst noch einen Außenverteidiger suchen.