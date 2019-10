Bericht: Entwarnung bei Bayern-Profis David Alaba und Jerome Boateng nach Verdacht auf schwere Verletzungen

Was war passiert? In der 9. Minute klärte Alaba an der Seitenlinie. Tottenhams Außenverteidiger Serge Aurier landete in der Folge unglücklich mit den Stollen voraus auf Alabas Brustkorb. Der Österreicher hatte sichtlich Schmerzen. "Wenn das nicht Rot ist, weiß ich auch nicht", befand Bayern-Coach Niko Kovac nach der Partie bei Sky. Schiedsrichter Clement Turpin sah das anders und beließ es bei einer Ermahnung. Trotz der Schmerzen blieb Alaba zunächst im Spiel und rettete in der 18. Minute das 1:1, nachdem Tottenham-Stürmer Harry Kane Bayern-Keeper Neuer schon umkurvt hatte. Zur Halbzeit wurde Alaba dann erlöst, für ihn kam Thiago in die Partie. Gebrochen sei die Rippe jedenfalls nicht - aber schwer geprellt.