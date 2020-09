Alaba-Berater Zahavi kontert Bayern-Sportvorstand Salihamidzic: "Vergessen, wer Lewandowski berät"

Auf ein Neues im Theater um die Vertragsverhandlungen zur Verlängerung von Abwehrchef David Alaba beim FC Bayern München . Dessen Berater Pinhas Zahavi wehrt sich nun gegen einen Angriff von Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Kicker. Der hatte dem Israeli vorgeworfen, das Gehaltsgefüge und die Hierarchien beim Rekordmeister zu ignorieren. Über Manuel Neuer und Robert Lewandowski, die jeweils etwas weniger als 20 Millionen Euro verdienen, stehe in der Mannschaft niemand, so die Ansage. Zahavis Antwort gegenüber Sky: "Herr Salihamidzic hat offenbar vergessen, wer der Berater von Robert Lewandowski ist."

Der 77 Jahre alte Zahavi verwies darauf, dass er den Vertrag mit dem Stürmer-Star im vergangenen selbst verhandelt habe und deshalb genau wisse, was der Pole beim Triple-Sieger verdient. "Was wir für David fordern, liegt deutlich unter dem Gehalt von Robert", stellte der Star-Berater klar. Das Gehalt, das Zahavi für Alaba fordert, liegt laut Uli Hoeneß im knapp über dem von Neuer und Lewandowski, wie der Ehrenpräsident am Sonntag im Sport1-"Doppelpass" sagte.