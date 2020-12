Bericht: Berater von David Alaba setzt auf vier Top-Klubs – FC Bayern hat Bemühungen eingestellt

Die Zeichen stehen auf Trennung: Zwischen dem Management von David Alaba und dem FC Bayern München hat es auch einen Monat nach dem großen Knall , als der Rekordmeister sein Vertragsangebot an den Österreicher zurückzog, keine Annäherung gegeben. Wie die Sport Bild berichtet, haben die Münchner ihre Bemühungen um eine Weiterbeschäftigung des Innenverteidigers inzwischen eingestellt. Man gehe von einer Trennung im Sommer aus, wenn der Vertrag des Österreichers endet.

In Barcelona, wo Zahavi einen schlechten Ruf hat, seit er den Rekordtransfer von Neymar zu PSG orchestriert hat, gibt es noch Chancen, weil am 24. Januar ein neuer Präsident gewählt wird. Zu den neun Kandidaten zählt der langjährige Klubchef Joan Laporta, ein Vertrauter des israelischen Beraters, dessen Wahl die Möglichkeit eines Barca-Wechsels deutlich erhöhen würde. Bei Real sind die Chancen geringer - wegen der Corona-Krise ist das Geld knapp, zudem soll mit Abwehrchef Sergio Ramos zeitnah verlängert werden. Alaba soll dem spanischen Meister indes bereits angeboten worden sein.

Auch PSG und Chelsea gelten als Alaba-Optionen

Wegen der Schwierigkeiten in Spanien soll, so das Magazin weiter, Zahavi inzwischen einen Transfer zu Paris Saint-Germain ins Auge fassen - auch wenn die aus Katar alimentierten Franzosen nicht der Wunsch-Klub seines Klienten sind. Die letzte Option ist der FC Chelsea, wo Alaba auf die drei deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz treffen würde. Bei den Londonern ist die Innenverteidigung trotz der Verpflichtung von Brasilien-Legende Thiago Silva weiter eine größere Baustelle.

Der bereits seit Monaten offene Poker um eine Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrags des österreichischen Innenverteidigers hatte Anfang November eine neue Eskalationsstufe erreicht: Bei einem Auftritt in der Sendung Blickpunkt Sport im "BR" bestätigte FCB-Präsident Herbert Hainer, dass die Münchner das Angebot an Alaba zurückzogen. Mehrere Verhandlungsrunden zwischen den FCB-Bossen sowie den Alaba-Beratern Pinhas Zahavi und George Alaba waren zuvor ergebnislos zu Ende gegangen. Nach den Hainer-Aussagen hatte Alaba selbst schwere Kritik an den Klubchefs geübt.