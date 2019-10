Nach Rippenprellung: FC Bayern ohne David Alaba gegen TSG Hoffenheim

Tabellenführer FC Bayern München muss im Heimspiel der Bundesliga am Samstag gegen die TSG Hoffenheim ohne David Alaba antreten. Der österreichische Nationalspieler ist nach seiner beim 7:2-Erfolg gegen Tottenham Hotspur in der Champions League erlittenen Rippenblessur nicht einsatzfähig, wie Trainer Niko Kovac am Freitag nach dem Training bestätigte. „Es reicht leider nicht“, äußerte Kovac auf der Homepage des deutschen Rekordmeisters.