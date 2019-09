FC Bayern bestätigt: David Alaba fällt verletzt aus - FCB gibt Diagnose bekannt

Der FC Bayern München muss in den nächsten Spielen auf David Alaba verzichten. Wie der Rekordmeister am Sonntagvormittag bekanntgab, hat sich der Linksverteidiger beim Aufwärmen vor dem Spitzenspiel gegen RB Leipzig (1:1) schwerer verletzt als zunächst angenommen und wird dem FCB in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Für Alaba rückte Weltmeister Jerome Boateng in die Startelf der Münchner, Rekord-Transfer Lucas Hernandez rückte dafür auf die linke Seite.

FCB gibt Alaba-Diagnose bekannt - aber keinen Ausfall-Zeitraum

Kovac muss deshalb in den anstehenden Spielen - zunächst am Mittwoch in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad und am Samstag gegen den 1. FC Köln - seine Abwehrkette umbauen. Hernandez wird wohl auch in diesen Spielen wie in der französischen Nationalmannschaft auf der linken Seite auflaufen, dafür dürfte Boateng, der eigentlich mit einem Abschied aus München kokettiert hatte, in die Innenverteidigung rücken.