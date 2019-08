David Alaba fordert weitere Verstärkungen für den FC Bayern: "Noch ein, zwei Spieler"

"Die Transferperiode ist nicht zu Ende. Ich habe Vertrauen in unsere Bosse und denke, dass sich noch etwas tun wird. Jetzt geht es einmal darum, gut in die Saison zu starten", sagte Alaba. Bis zum 2. September haben die Bayern noch Zeit, neue Profis unter Vertrag zu nehmen. Zuletzt wurden vor allem Mario Mandzukic und Philippe Coutinho beim Doublegewinner als Zugänge gehandelt. Im Bundesliga-Eröffnungsspiel erwarten die Münchner an diesem Freitagabend Hertha BSC (20:30 Uhr/So könnt ihr es sehen!).