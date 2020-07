Vertragspoker um David Alaba beim FC Bayern: Hansi Flick ist "zuversichtlich, dass er bei uns verlängert"

Flick, der in seiner ersten Saison als Cheftrainer direkt das Double beim FC Bayern gewann, adelte den österreichischen Nationalspieler für dessen Leistungen in dieser Spielzeit: "David ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Ein Herzstück. Auf Platz ist er ein Weltklasse-Spieler, neben dem Platz immer positiv, motiviert die Mitspieler", sagte Flick, der sich nach dem Endspiel gemeinsam mit Alaba und dem Pokal ablichten ließ. Ein Abschiedsfoto? Nein, meint der Bayern-Coach: "Ich bin zuversichtlich, dass er bei uns verlängert", machte Flick den Bayern-Fans Hoffnung.

Flick würde im Fall Alaba auch etwas Fußball-Romantik begrüßen: "Es ist eine schöne Sache, dass man aus der Jugend auch seine Karriere beim FC Bayern beendet", meinte Flick in Bezug auf den Verteidiger und fügte an, dass es das in der heutigen Zeit nicht mehr so oft geben würde. Vielleicht nun doch bei Alaba? Der Österreicher wollte sich nach dem Pokalspiel erneut nicht über seine Zukunft äußern und lieber "feiern".