FC Bayern: So schlugen sich Lucas Hernández und Alphonso Davies beim Gesangs-Einstand

Am Rande aller Transfer-Spekulationen und Rückschlägen um Leroy Sané, die sich in den letzten Wochen auftaten, werden alte Traditionen auch beim FC Bayern fortgeführt. Im Trainingslager des Rekordmeisters in Rottach-Egern traf es in diesem Jahr Rekord-Neuzugang Lucas Hernández und Alphonso Davies, die ihren Einstand in München mt einem selbst ausgesuchten Lied einläuten dürfen - Rottach-Egern sucht den Superstar.

Obwohl der junge Kanadier bereits einige Spiele für den FC Bayern bestritten hat, musste auch er eine Gesangseinlage zum Besten geben - und legte gleich mal mit einem der schwierigsten Songs der Welt vor. "I Will Always Love You" von Whitney Houston lautete die Song-Auswahl von Davies. Sein Mannschaftskamerad Jerome Boateng stellte via Facebook sofort den Vergleich zur "Queen of Soul" auf - "Whitney Houston aka Alphonso Davies", schrieb der Ex-Nationalspieler unter ein Video der Gesangseinlage.

Whitney Houston aka Alphonso Davies 😂😂😂 Gepostet von Jérôme Boateng am Freitag, 9. August 2019

Rekord-Neuzugang Hernández singt mexikanisches Volkslied bei Bayern-Einstand Der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte setzte auf ein mexikanisches Volkslied, das immer wieder für Urlaubsgefühle sorgt: "La Bamba", das in der Pop-Version von Ritchie Valens erst so richtig erfolgreich wurde. Hernández legte also auf Spanisch, der Sprache seiner zwischenzeitlichen Wahl-Heimat Madrid, los und sang in einer Strophe unter anderem "Ich bin kein Seemann, ich bin Kapitän." Ob das ein Hinweis auf den neuen Posten im Team von Trainer Niko Kovac ist? Eher unwahrscheinlich, denn Mannschaftsführer bleibt auch in der neuen Saison Manuel Neuer.

Beim Debüt von Hernandez gewann der deutsche Rekordmeister mit 23:0 (11:0) gegen den FC Rottach-Egern aus der Kreisklasse. Vor 2500 Zuschauern erzielten Corentin Tolisso (4), Robert Lewandowski (3), Leon Goretzka (3), Kwasi Okyere Wriedt (3), Thomas Müller (3), Renato Sanches (2), Sarpreet Singh, Serge Gnabry, Alexander Nollernberger und Leon Dajaku die Tore am Sportplatz in Rottach-Egern. Dazu erzielten die Gastgeber ein Eigentor.

Diese Zu- und Abgänge stehen beim FC Bayern für 2019/20 schon fest Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen. ©

Am Montag steht für den FC Bayern eine gute Woche nach dem verlorenen Supercup-Spiel gegen Borussia Dortmund das zweite Pflichtspiel an. Dann sind die Münchner bei Energie Cottbus im DFB-Pokal zu Gast. Vier Tage später eröffnen sie gegen Hertha BSC die neue Bundesliga-Saison.

