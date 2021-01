FC Bayern pokert um Upamecano: Leipzig-Chef Mintzlaff klärt über Gespräch mit Rummenigge auf

Bei der Kaderplanung des FC Bayern München konzentriert sich aktuell viel auf die Innenverteidigung. Auf der Suche nach Verstärkungen ist der Rekordmeister auch bei Verfolger RB Leipzig vorstellig geworden. Am Samstag bestätigte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic das Interesse an einer Verpflichtung von Dayot Upamecano . Nach dem Sieg der Sachsen gegen Bayer 04 Leverkusen (1:0) äußerte sich auch RB-Boss Oliver Mintzlaff über die Personalie. Er informierte unter anderem über eine Unterredung mit seinem Münchner Amtskollegen Karl-Heinz Rummenigge.

"Ich habe mit Karl-Heinz Rummenigge telefoniert, wir haben ein gutes Verhältnis", sagte Mintzlaff am Samstagabend bei Sky. "Er hat mir bestätigt, dass sie Interesse haben. Wir sind so verblieben, dass wir, wenn es, konkreter wird, nochmal sprechen." Tags zuvor hatten die Spekulationen um Upamecanos Zukunft an Fahrt aufgenommen, nachdem die Bild über einen Besuch der Spielerberater Volker Struth und Sascha Breese an der Säbener Straße berichtet hatte. Beide vertreten unter anderem dem 22-Jährigen.