Rummenigge erwartet Transfer-Dreikampf: Auch Chelsea und Liverpool wollen Upamecano

Für die festgeschriebene Ablösesumme von 45 Millionen Euro kann Dayot Upamecano RB Leipzig im Sommer verlassen. Der FC Bayern hat Interesse, das ist bekannt . Aber auch andere Topklubs buhlen um den 22 Jahre alten Verteidiger. Wer die Konkurrenten der Münchener sind, verriet Karl-Heinz Rummenigge am Montag bei Sky. "Er hat eine gute Entwicklung genommen", sagte der Bayern-Boss zunächst und führte fort: "Das zeigt sich ja auch dadurch, dass Klubs wie Chelsea oder Liverpool an einem solchen Spieler Interesse haben . "

Dennoch ist der Vorstandsvorsitzende optimistisch, dass sich Upamecano für Bayern und gegen die von Thomas Tuchel und Jürgen Klopp trainierten Premier-League-Klubs entscheidet. "Man muss die Dinge in Ruhe wachsen lassen. Wir haben ein gutes Verhältnis zu seinem Berater, dem Herrn Struth. Der Spieler wird irgendwann wissen, was er will", so Rummenigge. Auch das gute Verhältnis zu den Leipzigern betonte Rummenigge, der sich mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bereits über Upamecano ausgetauscht hat.