Matthäus sicher: Upamecano für den FC Bayern "mehr als sinnvolle Verstärkung"

Aus Sicht von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wäre der Franzose die erstbeste Wahl für den Dauer-Meister. "Sollte es dabei bleiben, dass Jerome Boateng nicht in München verlängert und David Alaba einen anderen Top-Klub findet, dann wäre Upamecano für mich eine mehr als sinnvolle Verstärkung für Bayerns Innenverteidigung", schrieb der 59-Jährige in seiner Sky-Kolumne. Der 22-Jährige, der 2017 aus Salzburg an den Cottaweg gekommen war, hat seinen Vertrag bei RB zwar im Sommer verlängert, dürfte die Sachsen allerdings im Sommer verlassen - und wäre dank einer Ausstiegsklausel wohl für etwa 50 Millionen Euro zu haben.