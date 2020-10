Bayern-Debüt für Alexander Nübel im DFB-Pokal gegen Düren? Flick könnte Neuer und Co. schonen

Vom Tribünen-Gast zum ersten Pflichtspiel-Einsatz beim FC Bayern in rund drei Wochen: Für Alexander Nübel hat sich die Situation bei seinem neuen Klub schnell zum Positiven gewandelt. Durch den Abgang von Sven Ulreich zum Hamburger SV ist der 23 Jahre alte Torwart in München nun zumindest die unangefochtene Nummer zwei hinter Kapitän Manuel Neuer. Die vorletzte Bundesliga-Partie bei der TSG Hoffenheim (1:4) stand der Ex-Schalker nicht einmal im Kader - doch nun, in der ersten Runde des DFB-Pokals am Donnerstag (19 Uhr, Sport1) gegen den 1. FC Düren, könnte er von Beginn an im Kasten stehen.