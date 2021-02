Vom Bayern-Debüt bis zum Sextuple-Gewinn: Das sind die Meilensteine der Karriere von David Alaba

Der Abschied von David Alaba beim FC Bayern ist besiegelt. Der Österreicher bestätigte am Dienstag seinen Sommer-Wechsel, über den schon monatelang spekuliert wurde. Es ist auch das Ende einer langen und mit vielen Erfolgen gepflasterten Reise zusammen mit dem deutschen Rekordmeister. 13 Jahre lang hielt der inzwischen 28-Jährige den Bayern die Treue. 2008 war der Österreicher von Austria Wien in die U19 nach München gewechselt. Anzeige

Seit seinem Sprung zu den Profis im Jahr 2010 arbeitete er sich erst als Linksverteidiger und schließlich unter Hansi Flick als anerkannter Abwehrchef in der Hierarchie beim deutschen Rekordmeister nach oben. Der SPORTBUZZER zeichnet den Weg Alabas vom vielversprechenden Talent zum fest etablierten Führungsspieler nach.

Debüt für die Profimannschaft des FC Bayern Mit zarten 17 Jahren schnupperte Alaba am 10. Februar 2010 erstmals Profi-Luft bei den Bayern. Der damalige FCB-Trainer Louis van Gaal schickte das Juwel im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Greuther Fürth auf den Rasen. Für Anatoliy Tymoshchuk eingewechselt, durfte Alaba für die letzte halbe Stunde ran. Erst nach seiner Einwechslung drehten die Münchener auf und transformierten ein 2:2 gegen den Außenseiter in ein souveränes 6:2. Der Österreicher war keine zwei Minuten auf dem Platz, als er das 3:2 durch Franck Ribéry vorbereitete. Am Ende der Saison kam Alaba auf sechs Pflichtspieleinsätze bei den Profis und war damit an den Titeln im DFB-Pokal und der deutschen Meisterschaft beteiligt.

Leihe zur TSG Hoffenheim Seinen Profivertrag unterschrieb Alaba erst im folgenden Sommer - am 30. Juni 2010 - kurz nach seinem 18. Geburtstag. Weil er bei den Bayern auch gebremst von einer Sprunggelenksverletzung vermehrt in der Reserve spielte, ging es für den Youngster in der Winterpause 2010/11 für ein halbes Jahr auf Leihbasis zum Liga-Konkurrenten TSG Hoffenheim. Dort war Alaba über die komplette Rückrunde gesetzt und absolvierte sämtliche Bundesliga-Partien der TSG über die volle Distanz. Der Österreicher wurde im Gros der Spiele auf seiner angestammten Position im zentralen Mittelfeld aufgeboten und kam am Ende der Saison mit zwei Toren im Gepäck als gesetzter Bundesliga-Profi nach München zurück.

Erstes FCB-Tor Auf sein erstes Tor für den deutschen Rekordmeister musste Alaba nicht lange warten. Am 23. Oktober 2011 schoss er beim 1:2 gegen Hannover 96 den einzigen Treffer für die Bayern. Im Lauf der Saison entwickelte er sich vom Joker zum Stammspieler, durfte vermehrt anstelle von Rafinha auf der Linksverteidigerposition ran. Am Ende der Spielzeit standen insgesamt 47 Pflichtspieleinsätze, dafür aber kein Titel auf dem Arbeitsnachweis des Österreichers. Auch der Champions-League-Triumph blieb ihm noch verwehrt. Im "Finale Dahoam" 2012 verlor der FC Bayern im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea, Alaba fehlte gelbgesperrt.

Erster Triple-Gewinn mit dem FC Bayern Im Folgejahr fiel die Trophäen-Ausbeute umso üppiger aus. Die Münchener machten sich mit dem Triple-Gewinn 2012/13 unter Trainer Jupp Heynckes unsterblich. Ganz vorne mit dabei: David Alaba als unangefochtener Stammspieler auf der linken Abwehrseite. Obwohl ihm zu Saisonbeginn ein Ermüdungsbruch zu schaffen machte, spielte er im Triple-Jahr wettbewerbsübergreifend 38-mal für die Bayern - auch im Champions-League-Finale gegen den BVB (2:1).

Der Kampf mit Verletzungsproblemen Verschiedene Blessuren sollten Alaba auch in den nächsten Jahren verfolgen. In der Spielzeit 2014/15 zog er sich einmal einen Innenbandan- und einmal einen Innenbandriss zu und verpasste 15 Bundesliga-Spiele. In der Folgesaison zwang ihn eine Kapselverletzung zu einer Pause, es folgten in den kommenden Jahren Sprunggelenksprobleme und Muskelbeschwerden. Gänzlich unterkriegen ließ sich Alaba davon aber nie, kämpfte sich immer wieder zurück zu alter Form und war zu keinem Zeitpunkt aus dem Gefüge der Münchener wegzudenken - bis heute.

Neuerfindung im Abwehrzentrum Vereinzelt schon unter Pep Guardiola, der die sportlichen Geschicke beim FCB zwischen 2013 und 2016 leitete, vollständig aber in den Planspielen vom aktuellen Bayern-Trainer Hansi Flick füllte Alaba zunehmend die Rolle des Innenverteidigers aus. Auch, weil etatmäßige Defensiv-Akteure wie Jerome Boateng, Javi Martinez und Niklas Süle mit Verletzungen und Formschwankungen zu kämpfen hatten, rückte der österreichische Nationalspieler ins Zentrum und wurde dort seit der Amtsübernahme von Flick im November 2019 in jeder seiner Bundesliga-Partien eingesetzt. Seine Entwicklung vom jungen Talent zum Abwehrchef scheint abgeschlossen.