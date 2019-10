FC Bayern & Co. werben um Denis Zakaria: Gladbach-Manager Max Eberl spricht über Rekord-Transfer

Denis Zakaria könnte Borussia Mönchengladbach im kommenden Sommer eine Rekord-Transfersumme in die Kassen spülen. Wie die Bild berichtet, haben der FC Bayern, Borussia Dortmund, Inter Mailand, Tottenham Hotspur und Manchester United bereits ihr Interesse an dem defensiven Mittelfeldspieler hinterlegt. Im Gespräch sei demnach eine Ablösesumme in Höhe von über 50 Millionen Euro. Die höchste Summe, die die Gladbacher bisher bei einem Verkauf erzielten liegt bei 45 Millionen. Für diesen Betrag war Zakarias Schweizer Nationalmannschafts-Kollege Granit Xhaka im Sommer 2016 zum FC Arsenal gewechselt.