Bericht: FC Bayern mit Kontakt zu Gladbach-Star Denis Zakaria – Transfer-Angebot im Sommer?

Laut Sky soll der FCB bereits mehrfach Kontakt zu den Beratern des begehrten Schweizers aufgenommen haben. Zakaria, der auch in der Premier League namhafte Interessenten hat, dürfte die Gladbacher wohl im kommenden Sommer verlassen. Während ein Transfer schon in diesem Winter ausgeschlossen sei, sollen die Bayern mit Blick auf die nächste Spielzeit großes Interesse an Zakaria haben. Die Kaderplaner des Klubs, darunter Sportvorstand Hasan Salihamidzic, seien demnach regelrecht begeistert vom groß gewachsenen Zentrumsspieler. Wegen des wahrscheinlichen Abschieds von Javi Martinez, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft, dürfte in Münchens Mittelfeld eine weitere Planstelle frei werden.