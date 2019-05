29. Meisterschaft perfekt: FC Bayern holt den Titel dank Sieg gegen Frankfurt

Jubel beim FC Bayern München! Der deutsche Rekordmeister hat auch die siebte Meisterschaft in Folge perfekt gemacht. Dank eines Sieges im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt darf der FC Bayern wieder einmal den Titel bejubeln. Die Münchner sicherten sich damit ihre 29. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Da nützte auch der Sieg der Dortmunder gegen Borussia Mönchengladbach nichts.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus überreichte die Trophäe um 17.37 Uhr in der Münchner Arena an Kapitän Manuel Neuer, der sie gleich an Franck Ribéry, Arjen Robben und Rafinha weitergab.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Titel gegen Eintracht Frankfurt Der FC Bayern München ist alter und neuer deutscher Meister. Alle Spieler beim Sieg gegen Eintracht Frankfurt hier in der Einzelkritik. ©

Anzeige

Im Duell mit dem BVB hat sich der Rekordmeister in einem furiosen Schlusspurt in der Liga durchgesetzt. Nach einer Krise im Herbst hatten die Bayern zwischenzeitlich sogar neun Punkte Rückstand auf den bis Dato unangefochtenen Tabellenführer aus Dortmund. Trotz der schwachen Leistungen der Mannschaft und der öffentlichen Kritik an Kovac hielten die Bayern an ihrem Coach fest und sie sollten Recht behalten.

FC Bayern mit tollem Endspurt in der Liga

Alle Meistertitel des FC Bayern München in Bildern Ganze 29 Deutsche Meisterschaften hat der FC Bayern bereits gewonnen – der SPORTBUZZER hat alle Titel des Rekordmeisters in einer Galerie zusammengefasst. ©

In der Rückserie patzte der BVB mehrfach und der FC Bayern fand unter Kovac wieder zu alter Stärke zurück und spielte sich im Ligaendspurt in einen regelrechten Rausch. Von den letzten 13 Ligaspielen gewannen die Bayern zehn, drei endeten Unentschieden. Die letzte Niederlage in der Bundesliga kassierten die Bayern Anfang Februar gegen Bayer Leverkusen.

ANZEIGE: Ab 15€ für dein #GABFAF Polo-Shirt! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.