Der FC Bayern ist deutscher Meister - diese Meilensteine ebneten den Weg zum achten Titel in Folge

Der FC Bayern ist am Ziel! Durch ein umkämpftes 1:0 bei Werder Bremen am Dienstagabend sicherte sich das Team von Trainer Hansi Flick die achte Meisterschaft in der Bundesliga in Folge - und bescherten dem ehemaligen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw damit nach nur sieben Monaten auf der Münchener Trainerbank den ersten nationalen Liga-Titel. Borussia Dortmund bleibt vor dem eigenen Auftritt gegen Mainz 05 (20.30 Uhr, Sky) nur noch der Kampf um die Vizemeisterschaft.