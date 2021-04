Meisterstück in Mainz? So holt der FC Bayern schon heute den Titel

Nach den Turbulenzen in der sportlichen Führung und dem sich anbahnenden Abschied von Trainer Hansi Flick könnte der FC Bayern am Samstag wieder in den Party-Modus schalten. In der Partie bei Mainz 05 (15.30 Uhr/ live bei Sky) können die Münchner schon am 31. Spieltag die neunte Meisterschaft nacheinander unter Dach und Fach bringen. Insgesamt wäre es für den Rekordchampion der 31. Titel in Deutschlands höchster Spielklasse.

