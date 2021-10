Trainer Julian Nagelsmann zur Personallage beim FC Bayern: "Wir haben eine volle Hütte"

Der FC Bayern kann im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals am Mittwoch bei Borussia Mönchengladbach personell aus dem Vollen schöpfen. "Es sind alle fit", sagte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Dienstag und verwies darauf, dass die zuletzt verletzten Alphonso Davies und Leon Goretzka wieder zur Verfügung stehen: "Wir haben eine volle Hütte." Was dies für die Startformation gegen die Borussia bedeutet, ließ der Coach jedoch offen. Nagelsmann hob jedoch hervor, dass man die "Vielspieler" Joshua Kimmich, Manuel Neuer oder Robert Lewandowski "immer wieder auswechseln oder schonen" müsse, "um die Belastung zu steuern". Anzeige

Während es bei den Spielern keine Ausfälle zu beklagen gibt, müssen die Bayern in Gladbach dennoch auf ein entscheidende Figur weiter verzichten: Nagelsmann selbst fällt aufgrund seiner Corona-Erkrankung auch am Mittwoch aus und wird das Team nicht von der Bank aus steuern können. "Ich bin leider nicht in Gladbach dabei. Ich bin weiterhin in häuslicher Quarantäne. Ich habe am Donnerstag den nächsten Test. Ich hatte gestern einen Test, der war leider noch nicht so, dass ich mit nach Gladbach kann", sagte der Coach.