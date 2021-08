Berichte über positiven Test: Bayern-Gegner Bremer SV offenbar mit Corona-Sorgen vor Pokal-Partie

Steht die für diesen Freitag (20.45 Uhr, Sky und Sport1) geplante Erstrundenpartie des FC Bayern München im DFB-Pokal auf der Kippe? Medien zufolge gibt es bei Bayern-Gegner Bremer SV einen positiven Corona-Test. Sport1, der Weser Kurier und das Regionalmagazin Buten un binnen berichten am Montagabend, ein Spieler des Oberligisten sei positiv auf das Virus getestet worden. Das Training am Montag sei daraufhin abgesagt worden.

Während sich laut Weser Kurier kein Verantwortlicher der Bremer zu der Angelegenheit äußern wollte, beruft sich Buten un binnen auf eine Mitteilung des Klubs, nach der sich der betroffene Spieler in Quarantäne befinde. Eine etwaige Veröffentlichung gab es jedoch weder auf der Homepage des Klubs noch auf dessen Facebook-Seite. Es heißt, die gesamte Mannschaft solle sich am Dienstagmorgen eines PCR-Tests unterziehen, um mögliche weitere Infektionen auszuschließen. Falls diese negativ ausfielen, hoffe der Verein, am Dienstagabend wieder mit dem Training beginnen zu können.

Eigentlich steht für den Bremer Oberligisten am Freitag das absolute Saison-Highlight auf dem Programm. Die Freude nach der Auslosung Anfang Juli war riesig: "Es ist tatsächlich einfach geil", sagte Trainer Benjamin Eta in der ARD: "Megageil." Der BSV zieht für das Spiel eigens ins Weserstadion von Zweitligist Werder Bremen um. Bis zu 14.000 Zuschauer dürfen die Partie dort in der Arena verfolgen. Nun könnte die Partie aber durch die möglichen Corona-Sorgen in Gefahr geraten.