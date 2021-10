Pokal-Debakel: Der FC Bayern hätte Kimmich und Hernández eine Pause verordnen sollen

Schon ist er ausgeträumt, der Triple-Traum. Es war nicht nur eine erschreckend schwache Leistung des FC Bayern München, sondern ein Abend, der in seiner geschichtlichen Dimension in mehrfacher Hinsicht einmalig ist. Die 0:5-Packung bei Borussia Mönchengladbach in der zweiten Runde des DFB-Pokals war die höchste Niederlage der Bayern in diesem Wettbewerb und die höchste in allen Wettbewerben seit Dezember 1978 als Sepp Maier & Co. mit 1:7 bei Fortuna Düsseldorf untergingen. Und: Erstmals nach einer unfassbaren Serie von 84 (!) Spielen bleiben die Münchner ohne Tor. Im Februar 2020 hatte es ein 0:0 gegen RB Leipzig gegeben. Anzeige

Sportvorstand Hasan Salihamidzic gab nach dem 0:5 in der ARD zu, er sei "absolut schockiert" und wertete den Auftritt des Rekord-Pokalsiegers als "kollektiven Blackout". Über das 0:3 bis zur Pause sagte Salihamidzic: "Wir waren nicht da, wir waren in keinem Zweikampf da." Für ihn war das alles "unerklärlich".

Wirklich nicht zu erklären? Ich finde schon. Natürlich war die Fallhöhe extrem hoch. Mit 13:1 Toren in nur sieben Tagen (5:1 in Leverkusen, 4:0 bei Benfica Lissabon, 4:0 gegen Hoffenheim) kamen die Bayern nach Gladbach. Scheinbar von Sieg zu Sieg schwebend auf einer Wolke. Egal, ob Trainer Julian Nagelsmann nun an der Seitenlinie coacht oder wie zuletzt aufgrund der häuslichen Quarantäne nach Corona-Infektion per virtueller Standleitung aus seinem Rechenzentrum in der eigenen Küche. Nagelsmann fehlte im Borussia-Park. Aber auch einige Spieler waren "nicht da", lediglich körperlich anwesend.

Hätte man vor allem zwei Spieler – zugegeben: zuletzt Leistungsträger – besser zu Hause lassen sollen? Weil sie einfach mit ihren Gedanken nicht komplett bei der Sache, beim Spiel, sein konnten? Was nur allzu menschlich wäre. Ich meine Joshua Kimmich und Lucas Hernández. Nach seinem am Samstag offenbarten Impfverzicht, musste der deutsche Nationalspieler eine Lawine von Reaktionen ertragen. Ob Beschimpfungen, Unverständnis oder Zustimmung. So etwas kann einen nicht kalt lassen - erst recht nicht, wenn sich sogar der Sprecher der Bundesregierung äußert.

Auch bei Hernández kann der Fokus in den letzten Tagen nicht bei 100 Prozent gelegen haben. Der französische Nationalspieler erhielt am Mittwoch (am Tag des Spiels!) die erleichternde Nachricht, dass er nun doch nicht für sechs Monate in ein spanisches Gefängnis muss, stattdessen eine Bewährungs- und Geldstrafe erhält. Seinem Einspruch gegen den Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen ein Annäherungs- und Kontaktverbot gegenüber seiner heutigen Ehefrau im Dezember 2019 wurde stattgegeben. Das alles macht was mit einem - um es flapsig zu formulieren. Man denke an all die Nachrichten, die Hernández vor dem Gladbach-Spiel erhielt. Auch Kimmichs Handy dürfte in den letzten Tagen "explodiert" sein. Da leidet die Konzentration.