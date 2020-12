FC Bayern gibt Diagnose bei Javi Martínez bekannt: Rekordmeister muss "vorerst" auf Routinier verzichten

Der FC Bayern muss vorerst auf Javi Martínez verzichten. Der Spanier hat sich im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig (3:3) am Samstagabend eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. "Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung", schreibt der deutsche Rekordmeister in einer Pressemitteilung.

"Wie schwer es ist, weiß ich noch nicht. Es könnte Richtung Muskelfaserriss gehen", sagte Bayern-Coach Hansi Flick nach dem Spiel. Jetzt herrscht Gewissheit: Martinez fällt "vorerst" aus. Die Münchner treffen in diesem Jahr noch auf Lokomotive Moskau in der Champions League und Union Berlin, den VfL Wolfsburg sowie Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Am 19. Dezember geht´s für den Rekordmeister in eine kurze Winterpause. Am 3. Januar steht bereits das Bundesliga-Match gegen Mainz 05 auf dem Programm.