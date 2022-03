FC Bayern gibt Diagnose bekannt: Niklas Süle fällt mit Muskelfaserriss wochenlang aus

Bittere Nachricht für den FC Bayern München : Der deutsche Rekordmeister muss wochenlang auf Verteidiger Niklas Süle verzichten. Wie die Münchener am Donnerstag mitteilten, zog sich der 26-Jährige einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zu. Laut übereinstimmenden Medienberichten hatte er bereits das Training am Vortag humpelnd abbrechen müssen.

Die Bundesliga-Partie am kommenden Samstag gegen Union Berlin (18.30 Uhr, Sky) wird Süle damit sicher verpassen. Auch für das Auswärtsspiel beim SC Freiburg (2. April) im Anschluss an die Länderspielpause dürfte es knapp werden. Die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League stehen finden am 5. und 6. April statt.