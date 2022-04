Hamann über Wechselfehler-Debatte: Verhalten des FC Bayern "selbstherrlich" und "bodenlos"

Mit heftiger Kritik hat der frühere Bayern-Profi Dietmar Hamann auf die Kommunikation der Münchner nach dem viel diskutierten Wechselfehler in Freiburg reagiert. "Keiner von den Bayern hat ein Schuldeingeständnis abgegeben. Dabei haben sie die Tafel mit einer falschen Nummer hochgehalten", sagte Hamann in einem Gespräch mit Spox und Goal. Er wisse nicht, was sich der eingewechselte Marcel Sabitzer gedacht habe.

