Zehnter Meister-Titel in Folge? Dietmar Hamann sieht nächste Bayern-Saison "nicht unproblematisch"

Neun Meisterschaften in Folge hat der FC Bayern München vorzuweisen - im kommenden Jahr winkt dem Dauer-Champion somit der zehnte Titel in Folge. Doch klappt das auch? Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat aus verschiedenen Gründen Zweifel angemeldet, dass die kommende Saison für die Münchner so entspannt wird wie einige Spielzeiten in den Vorjahren.

