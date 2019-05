Debatte um Kovac: Hamann holt gegen Bayern-Bosse aus

Der deutsche Fußball geht in die entscheidenden Wochen der Saison - und der FC Bayern München hat sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal noch Titelchancen. Trotzdem ist das Renommee von Cheftrainer Niko Kovac angekratzt. Vor allem aus den eigenen Reihen muss der 47-Jährige sich Gegenwind gefallen lassen, denn weder der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge noch Sportdirektor Hasan Salihamidzic haben sich zu Kovac bekannt.

Mehr noch: Nach dem 0:0 in Leipzig verweigerte das Duo dem Trainer überraschend öffentlich die Rückendeckung. Salihamidzic etwa ließ sich trotz sechs klarer Fragen von ZDF-Moderator Jochen Breyer nicht dazu bewegen , sich mit Blick auf die kommende Saison klar pro Kovac zu positionieren. "Das werden wir sehen", sagte der Bosnier. Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat für derartige Aussagen kein Verständnis. "Ich weiß nicht, was man in München für einen Anspruch hat", fragte sich der 45-Jährige bei Sky90 - und ging anschließend ins Detail.

Hamann sieht Fehler des FC Bayern in der Kaderplanung

Hamann sieht die Probleme dieser Saison indes auch in der Kaderplanung der Bosse - und nicht allein bei Kovac. "Welcher Topverein hat noch 35-Jährige im Tor oder der Abwehr?". erklärte der ehemalige Bayern-Profi. "Der FC Bayern ist mit zwei 35-Jährigen auf dem Flügel in die Saison gegangen, die nach der Verletzung von Coman auch 20, 25 Spiele hätten machen müssen, sich dann aber verletzt haben. Ribéry hat gegen Liverpool gespielt, die spielen derweil mit Sané, Firmino und Salah. Wenn du mit diesem Kader in die Saison gehst und den Anspruch hast, um die Champions League zu spielen, dann machst du dir was vor."