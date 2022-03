Bericht: FC Bayern an Nottingham-Leihgabe Djed Spence interessiert – Gespräche für Ende März geplant

Auf der Suche nach einem Außenverteidiger ist der FC Bayern München offenbar auf der Insel fündig geworden. Wie Sky berichtet, hat der deutsche Rekordmeister ein Auge auf Rechtsverteidiger Djed Spence geworfen, der aktuell vom FC Middlesbrough an den englischen Zweitligisten Nottingham Forest ausgeliehen ist. Bei seinem Stammklub besitzt der 21-Jährige noch einen Vertrag bis 2024.

Spence, der in der laufenden Spielzeit auf 33 Pflichtspiele (zwei Tore und drei Vorlagen) für Nottingham kommt, soll sich selbst demnach zutrauen, im Münchener Starensemble Fuß zu fassen. Dabei – so heißt es weiter – orientiere er sich an Alphonso Davies, der 2019 selbst als unbekannter Spieler zu den Münchenern gewechselt war und sich zum Stammspieler entwickelte. Zu konkreten Gesprächen mit den Verantwortlichen beider Parteien über ein Engagement beim FCB soll es bereits Ende März kommen.