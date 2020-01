Bericht: FC Bayern will Brasilien-Verteidiger Dodo - Transfer-Verhandlungen über hohe Ablöse

FC Bayern benötigt dringend Verstärkung in der Abwehr

Flick machte während des Winter-Trainingslagers in Katar mehrfach deutlich, wie sehr der FC Bayern Verstärkung benötige: "Ein Rechtsverteidiger ist wichtig, da wir dann Benji (Pavard, d. Red.) in die Mitte ziehen könnten. Das würde uns mehr Optionen bieten", sagte der Coach. Dodo wäre sicherlich eine Investition in die Zukunft: Der 21-Jährige wird höchstwahrscheinlich für die brasilianische Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio auflaufen. Zudem gehört der nur 1,66 Meter große Rechtsfuß in Donezk zum Stamm-Personal und verfügt bereits über Champions-League-Erfahrung. In 17 Pflichtspielen in dieser Saison bereitete er drei Treffer vor und erzielte zwei weitere selbst - eines davon in der Königsklasse.