Michael Rummenigge: Die Bayern-Dominanz in der Bundesliga ist nicht gut für den deutschen Fußball

Der FC Bayern wird zum neunten Mal in Folge Deutscher Meister – das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Zu unserer Zeit dachte man schon nach drei Titeln in Folge, man hätte eine Ära geprägt, aber was in den letzten Jahren passiert ist, ist schon unglaublich und nicht gut für den deutschen Fußball.

Es spricht einerseits natürlich für die Bayern, die aus meiner Sicht den großen Vorteil haben, fast alle verantwortungsvollen Positionen mit ehemaligen Fußballern besetzt zu haben – das gibt es bei keinem anderen Klub. Andererseits ist es peinlich für die Konkurrenten, die es auch in dieser Saison nicht annähernd geschafft haben, es zumindest bis zum Ende spannend zu machen. Der BVB, der noch immer glaubt, man sei die natürliche Nr. 2 in Deutschland, muss um die Champions-League- Teilnahme bangen. Ich sehe das übrigens nicht so. RB Leipzig ist Dortmund zumindest aktuell voraus, hat mich in den letzten Wochen dennoch enttäuscht und viele unnötige Punkte liegenlassen. Wie man beispielsweise in Köln verlieren kann, ist mir unbegreiflich. Von Leverkusen ganz zu schweigen.