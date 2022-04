Matthäus rechnet mit Ende der Bayern-Dominanz in der Bundesliga: "Viel zu oft bei Gesprächen zu spät dran"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet mit einem Ende der Bayern-Dominanz in der Bundesliga. Nach zehn Meisterschaften in Serie werde der Rekordmeister in den kommenden fünf Jahren nicht mehr durchmarschieren, prognostizierte der 61-Jährige in der Sport Bild (Mittwoch). "Ich glaube, dass die Dominanz des FC Bayern nachlassen wird, da man in den Planungen Fehler gemacht und nicht so vorausschauend gearbeitet hat wie in den Jahren zuvor", schrieb Matthäus.

