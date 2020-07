FC Bayern nach Double im Münchner Rathaus geehrt - Triple-Rat von Karl-Heinz Rummenigge

Die Münchner Stars erschienen diesmal nicht in Tracht, sondern in ihren Klub-Trainingsanzügen oder mit kurzen Sporthosen. Um den Hals trugen sie die Siegermedaille vom Vorabend. Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic waren mit weißen "Dou13le"-T-Shirts zu sehen. Insgesamt war der Marienplatz, auf dem vor einem Jahr 15.000 Zuschauer den Doublegewinner gefeiert hatten, weitestgehend leer. Wegen der Auswirkungen der Corona-Krise ist eine solche Ehrung in diesem Jahr nicht möglich. "Ich hoffe sehr, dass wir schon 2021 wieder eine Meisterfeier erleben, wie wir sie kennen. Eine mit den Fans", sagte Reiter.

Schon die Nacht nach dem Triumph im Berliner Olympiastadion war nicht annähernd so rauschend wie bei vorherigen Pokal-Triumphen verlaufen. In der Hauptstadtrepräsentanz des Trikotsponsors ging es im festlich dekorierten Bankettsaal des Nobelhotels am Potsdamer Platz eher ruhig zur Sache. "Ihr habt eine unglaubliche Saison gespielt", richtete sich Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge an die Mannschaft und erinnerte an das historische Triple: "Macht es unaufgeregt. Alle, die 2013 schon dabei waren, wissen, dass es ein langer und schwieriger Weg ist. Aber wenn ich euch in den letzten Wochen und Monaten so beobachtet habe, ist es ein Weg, der möglich ist."