Kurios: Douglas Costa hat Probleme mit Freistoßmauer-Trick – Bayern-Kollegen amüsieren sich

Es war die kurioseste Szene eines einseitigen Bundesliga-Spiels: Douglas Costa legt sich bei einem Freistoß von Arminia Bielefeld in der Schlussphase der Bundesliga-Partie hinter die Mauer des FC Bayern, um den Ball blocken zu können. Ein neuer Trick, der sich im Fußball mehr und mehr etabliert. Meistens klappt das ohne Probleme - nicht so bei Costa. Der FCB-Rückkehrer hat einige Zeit lang offensichtliche Mühe, die richtige Liege-Position zu finden. Erst nach Tipps seiner Teamkollegen ist er für die Ausführung des Standards bereit. Die Situation endet wie die meisten der Bielefelder Angriffsbemühungen im Nichts, der Rekordmeister erledigt die Pflichtaufgabe beim Aufsteiger souverän und gewinnt mit 4:1. Im Netz wird über Costas unfreiwillig komische Aktion heiß diskutiert, bei Twitter taucht sein Name am Abend unter den Top-Trends in Deutschland auf.

Mit seinen ungeschickten Bemühungen nach einer optimalen Lage sorgt Costa für größere Heiterkeit auch bei seinen Bayern-Kollegen und Trainer Hansi Flick. Was genau war passiert? Der Brasilianer dreht sich vor dem Arminia-Standard zunächst mit dem Kopf zur rechten Bayern-Abwehrseite und liegt mit dem Oberkörper in Richtung des Schützen. Als seine Mitspieler in der Mauer und daneben intervenieren, wechselt er seine Lage so, dass er mit seinem Hinterteil zur Mauer liegt. "Wichtig ist, dass er die Hände nicht vorn hat und so einen Elfmeter provoziert", erklärt FCB-Kapitän Manuel Neuer nach dem Spiel bei Sky. Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: "Es sieht schon ein bisschen lustig aus, das muss ich gestehen..."

Trainer Hansi Flick kommt bei Ansicht der TV-Bilder aus dem Lachen zunächst kaum heraus und offenbart, wer Costa schließlich in die richtige Position beibringt: Weltmeister Lucas Hernandez. "Er hat von Lucas die Order bekommen und es dann gut gemacht", betonte Flick, der auch preisgibt, dass die Rolle des Organisators bei derartigen Situationen sonst Joshua Kimmich zufällt. Dieser fehlte in Bielefeld, weil seine Freundin das zweite Kind erwartet.