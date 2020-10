Söldner-Vorwürfe von Uli Hoeneß: So reagiert Bayern-Rückkehrer Douglas Costa auf die Aussagen

"Wir haben noch nicht gesprochen. Ich lebe jedoch nicht in der Vergangenheit, dieses Thema ist für mich erledigt. Ich werde versuchen, das beste von mir zu zeigen und dann werden wir sehen, wo meine Rolle liegt. Ich bin in Italien reifer geworden und habe an meinem Körper gearbeitet", sagte Costa auf der Vorstellungs-Pressekonferenz am Dienstag. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte bereits am Montag erklärt: "Der Uli weiß, dass eine Transferperiode stressig ist. Er vertraut uns. Ich denke, dass er gut reagieren wird." Am Dienstag schob er über den 30-jährigen Offensivstar nach: "Wir wissen alle, wie gut er spielen kann. Er hat ein überragendes Eins-gegen-eins und kann super flanken."