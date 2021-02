Bericht: FC Bayern verschärft angeblich die Corona-Regeln für die Mannschaft

Der FC Bayern kämpft vor der kniffligen Auswärtsprüfung in der Champions League bei Lazio Rom an diesem Dienstag (21 Uhr, Sky) immer mehr mit einem Gegner, den er nicht auf dem Fußballplatz bezwingen kann. Nach Leon Goretzka, Javi Martínez und Thomas Müller musste der deutsche Rekordmeister in der vergangenen Woche mit Benjamin Pavard in kurzer Abfolge den schon vierten Corona-Fall in diesem Jahr vermelden. Wie die Bild berichtet, verschärft der Klub daher die internen Corona-Regeln.

Anzeige

Demnach dürfen die Stars nicht mehr selbst einkaufen gehen. Auch nicht mit FFP-2-Maske, wie die Bild schreibt. Zudem sei den Spielern nur gestattet, zwischen Wohnort und Säbener Straße beziehungsweise zu Klub-Terminen zu pendeln - andere Kontakte als zum Team oder der im eigenen Haushalt lebenden Person/Personen seien verboten. Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt habe der Klub die Spieler sogar zweimal an einem Tag getestet. "Ich schütze mich, wie das jeder Spieler auch tut", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick zuletzt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte am Samstag gegenüber Sky: "Ich bin kein Mediziner. Ich kann nicht sagen, wie es kommt. Aber wir halten uns sehr streng an die Vorgaben."