Erstaunliches Nagelsmann-Fazit: Die Lieblings-Szene des Bayern-Trainers gegen Kiew war kein Tor

Trainer Nagelsmann hebt Sané heraus: "Unglaublich fleißig"

Nagelsmann freute sich, dass sich die komplette Mannschaft gegen Kiew an der Defensivarbeit beteiligte und hob exemplarisch Leroy Sané heraus. "Auch wenn sein Tor keine Absicht war, hat er es sich verdient. In der ersten Halbzeit hat er einmal eine Umschaltsituation gehabt, wo er 60 Meter in die eigene Hälfte rennt. Er ist einfach unglaublich fleißig, macht viel. Und das ist ein Sinnbild dafür, dass er auch zu Null spielen will und das ist auch von den Offensivspielern ein gutes Zeichen an den Rest der Gruppe."