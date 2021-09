Champions League kompakt: FC Bayern lässt Dynamo Kiew keine Chance - Dramatisches Ende in Wolfsburg

FC Bayern München - Dynamo Kiew 5:0 (2:0)

Der FC Bayern spaziert in der Champions League weiter in Richtung Achtelfinale. Gut zwei Wochen nach dem souveränen 3:0 zum Auftakt beim FC Barcelona kam der Bundesliga-Tabellenführer zu einem ungefährdeten 5:0 (2:0) gegen Dynamo Kiew und kann das Weiterkommen mit einem weiteren Sieg am 20. Oktober bei Benfica Lissabon fast schon perfekt machen. Einer der Matchwinner war am Mittwochabend einmal mehr Robert Lewandowski. Der polnische Nationalstürmer verwandelte in der zwölften Minute zunächst einen Handelfmeter und traf eine Viertelstunde später nach schönem Zuspiel von Thomas Müller mit einem platzierten Flachschuss. Im zweiten Durchgang legten Serge Gnabry (68.), Leroy Sané (74.), Eric Maxim Choupo-Moting (87.) mit sehenswerten Toren nach.

Wettbewerbsübergreifend war es für die Münchner der neunte Sieg in Serie. Trainer Julian Nagelsmann, der von Vorstandsboss Oliver Kahn schon vor der Partie in den höchsten Tönen für die schnelle Weiterentwicklung der Mannschaft gelobt worden war, setzte im Vergleich zum 3:1 am vergangenen Wochenende bei der SpVgg Greuther Fürth auf eine personell nahezu unveränderte Startelf. Einzig Gnabry rutschte neu in die Anfangsformation, der in der Bundesliga vorerst gesperrte Benjamin Pavard blieb zunächst draußen. Mit zunehmender Spieldauer nahm der Coach dann einige Wechsel vor, um Leistungsträgern vor dem Bundesliga-Spiel am kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt eine Verschnaufpause zu geben.