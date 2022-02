FC Bayern und Eintracht Frankfurt jubeln: NFL-Spiele in zwei deutschen Stadien ab Ende 2022

München ist Gastgeber der ersten NFL-Partie in Deutschland und teilt sich mit Frankfurt in den nächsten vier Jahren vier Hauptrunden-Spiele der besten Football-Liga der Welt. Das gab die National Football League am Mittwochabend bekannt. "Wir freuen uns sehr, München und Frankfurt in der NFL-Familie willkommen zu heißen und sind glücklich, unsere Fans in Deutschland für ihre Leidenschaft zu belohnen, indem wir ihnen das Spektakel eines regulären NFL-Saisonspiels bieten", sagte NFL Commissioner Roger Goodell bei einer Pressekonferenz vor dem anstehenden Super Bowl. Anzeige

Den Auftakt macht München schon in diesem Jahr. "Das macht für mich richtig viel Sinn", sagte der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson der Deutschen Presse-Agentur. "Die beiden Standorte sind für mich von vornherein herausgesprungen." Neben den beiden Städten in Bayern und Hessen hatte sich auch Düsseldorf um reguläre Hauptrundenspiele bemüht und geht nun leer aus.

Bayern-Boss Kahn und SGE-Vorstandssprecher Hellmann mit großer Vorfreude auf NFL-Spiele

Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn jubelt über die erfolgreiche Bewerbung: "Der FC Bayern arbeitet seit der Eröffnung unseres US-Büros 2014 mit der NFL zusammen. Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt in unserer langfristigen Partnerschaft zu machen, indem wir ein reguläres NFL-Saisonspiel in unserem Heimstadion ausrichten", wird Kahn in der offiziellen NFL-Pressemitteilung zitiert. Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann zeigte sich entzückt, dass die Football-Liga auch im Heimstadion von Eintracht Frankfurt gastieren wird. "Wir sind total begeistert und sehr stolz, dass sich die NFL entschieden hat, in den nächsten vier Jahren zwei Spiele in Frankfurt auszutragen. Hier bei uns bei Eintracht Frankfurt, im Herzen von Europa. Wir freuen uns riesig darauf", freute sich der SGE-Boss.



Das Spiel in München wird eines von fünf internationalen Spielen sein, die die NFL in diesem Jahr ausrichtet. Neben der Partie in Deutschland, finden drei Begegnungen in Großbritannien und eine in Mexiko statt. Die NFL hatte im vergangenen Herbst angekündigt, neben London auch in Deutschland Football-Partien austragen zu wollen und damit dem wachsenden Interesse an der Liga Tribut zu zollen.