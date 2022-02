Wechsel zu Eintracht Frankfurt: Top-Talent Marcel Wenig erklärt Abschied vom FC Bayern

Top-Talent Marcel Wenig hat seinen bevorstehenden Wechsel von Rekordmeister FC Bayern zu Eintracht Frankfurt erklärt. "Ich habe auch beim FC Bayern meine Perspektive aufgezeigt bekommen, aber am Ende hat sie in Frankfurt besser zu mir und meinen Zielen gepasst. Der Sport-Vorstand, Kaderplaner, Chefscout und Trainer haben mich mit ihrem Plan mehr überzeugt“, sagte der 17-Jährige der Bild und dankte den Münchnern für eine "super Ausbildung". Wenig weiter: "Für mich persönlich ist es wichtig, dass ich in meiner Karriere den nächsten Schritt gehe und im Profi-Fußball Fuß fasse. Es ist natürlich klar, dass man bei Eintracht Frankfurt mehr Chancen hat als beim FC Bayern. Deshalb habe ich mich am Ende für den Wechsel entschieden."

Anzeige