Sané trifft, Lewandowski sendet Zeichen an die Ukraine: FC Bayern erringt Arbeitssieg in Frankfurt

Dank eines Kraftaktes und Leroy Sané hat der FC Bayern den nächsten Schritt in Richtung der erfolgreichen Titelverteidigung gemacht. Die Münchner gewannen bei der seit nun drei Spielen sieglosen Frankfurter Eintracht mit 1:0 (0:0) und liegen wieder neun Punkte vor Borussia Dortmund. Der BVB kann am Sonntagnachmittag aber wieder etwas heranrücken. Dann muss der DFB-Pokalsieger beim FC Augsburg ran. Für den Sieg der Bayern sorgte am Samstagabend der eingewechselte Sané mit einem Treffer in der 70. Minute. Nachdem beide Mannschaften mit einer Schweigeminute vor dem Spiel ihre Solidarität zu der von Russland angegriffenen Ukraine bekundet hatten, machte Robert Lewandowski während der Partie mit einer starken Aktion aufmerksam. Der Bayern-Stürmer trug zusätzlich zur Kapitänsbinde am linken Arm eine Binde in ukrainischen Landesfarben. Anzeige

Vor 25.000 Zuschauern im Deutsche Bank Park hatten beide Trainer ihre Anfangsformationen im Vergleich zur Vorwoche auf jeweils mehreren Positionen verändert. Bei den Bayern ersetzte Jamal Musiala den mit dem Coronavirus infizierten Thomas Müller. Zudem rückte der von einer Wadenverletzung genesene Kingsley Coman für Leroy Sané in die Startelf. Ebenfalls neu dabei: Niklas Süle und Serge Gnabry, die statt Omar Richards und des verletzten Corentin Tolisso von Beginn an aufliefen. Auch Eintracht-Trainer Oliver Glasner baute um. Anstelle von Kristijan Jakic (gesperrt), Sebastian Rode (verletzt) sowie Timothy Chandler und Rafael Borré kamen Ajdin Hrustic, Danny da Costa, Christopher Lenz und Ansgar Knauff mit Anpfiff zum Zug.

Die Gastgeber bemühten sich schnell um Spielkontrolle, die Frankfurter hielten mit einer massiven Defensive und schnellem Konterspiel dagegen - und kamen zur ersten guten Möglichkeit der temporeichen Anfangsphase. Der von Jesper Lindström in Szene gesetzte Filip Kostic verfehlte das Ziel aus glänzender Position aber knapp (7.). Bayern suchte im Anschluss selbst den Weg zum Tor, war in seinen Aktionen aber nicht zwingend genug. Dafür sorgte Kostic erneut für Wirbel. Sven Ulreich wehrte den Schuss des Serben jedoch ab (15.). Beide Mannschaften schenkten sich nichts und lieferten sich immer wieder intensive Duelle. Dank ihrer individuellen Klasse übernahmen die Münchner zunehmend das Kommando.



Coman (24.) und Marcel Sabitzer (27.) ließen ihre Möglichkeiten aus - dann wurde es turbulent: Nach Zweikämpfen zwischen Süle und Lindström sowie Christopher Lenz und Benjamin Pavard kam es zu einer kurzen Rudelbildung inklusive Schubsereien. Lenz und Lucas Hernandez wurden von Schiedsrichter Florian Badstübner verwarnt (32.), dann ging es mit Tempo weiter. Die nächste Möglichkeit hatte Lewandowski. Der Kopfball des Torjägers rauschte jedoch am Kasten vorbei (34.). Fünf Minuten später scheiterten Joshua Kimmich und Coman nacheinander an SGE-Torhüter Kevin Trapp. Kurz darauf ging es torlos in die Pause.