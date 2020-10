Bundesliga kompakt: Bayern siegt dank Lewandowski und Sané - RB Leipzig weiter an der Spitze

FC Bayern - Eintracht Frankfurt 5:0 (2:0)

Dank Robert Lewandowski bleibt der FC Bayern dem Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig weiter dicht auf den Fersen. Beim 5:0 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt gelang dem Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit ein Dreierpack (10., 26. und 61.) und damit auch ein Bundesliga-Rekord - zehn Treffer in den ersten fünf Partien waren zuvor noch keinem Spieler gelungen. Das vierte Tor besorgte Leroy Sané, der in den letzten 22 Minuten sein Comeback gab, mit einem traumhaften Abschluss (73.). Jamal Musiala sorgte mit seinem Treffer in der 90. Minute für den Endstand.