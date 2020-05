FC Bayern wackelt nur kurz: Franz Beckenbauer sieht deutlichen Sieg gegen Eintracht Frankfurt

Im Gleichschritt in Richtung Top-Spiel: Drei Stunden, nachdem Verfolger Borussia Dortmund durch ein 2:0 beim VfL Wolfsburg vorgelegt hatte, zog Tabellenführer FC Bayern nach. Die Münchner bezwangen Eintracht Frankfurt am Samstagabend 5:2 (2:0) und festigten ihre Spitzenposition vor dem direkten Duell mit dem BVB am kommenden Dienstag. Leon Goretzka (17.), Thomas Müller (41.), Robert Lewandowski (46.) und Alphonso Davies (61.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass der deutsche Rekordmeister mit unverändert vier Punkten Vorsprung in das Kräftemessen bei den Dortmundern geht. Den fünften Bayern-Treffer erzielte der Frankfurter Doppeltorschütze Martin Hinteregger unfreiwillig per Eigentor (74.).