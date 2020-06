Ivan Perisic und Robert Lewandowski schießen FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt ins Pokal-Finale

Der FC Bayern steht zum 24. Mal in seiner Vereinsgeschichte im Endspiel des DFB-Pokals. Die Münchner, die den Wettbewerb bisher 19-mal gewannen, setzten sich im Halbfinale am Mittwochabend mit 2:1 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt durch und treffen im Endspiel am 4. Juli im Berliner Olympiastadion nun auf Bayer Leverkusen. Die Werkself hatte den Viertligisten 1. FC Saarbrücken am Dienstag in der ersten Vorschlussrundenpartie mit 3:0 bezwungen. Die FCB-Tore gegen die Eintracht erzielten Ivan Perisic (14.) und Robert Lewandowski (74.). Für die Frankfurter war Danny da Costa erfolgreich (69.).

Durch die Teilnahme am Endspiel können die Bayern auch weiterhin vom Triple träumen. In der Bundesliga kann der Klub die achte Meisterschaft in Serie schon am kommenden Samstag perfekt machen. In der Champions League, die wohl im August in Turnierform zu Ende gebracht werden soll, steht die Mannschaft von Trainer Hansi Flick nach dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea so gut wie sicher im Viertelfinale.

FC Bayern gegen Frankfurt zunächst klar besser Am Mittwochabend entwickelte sich im ersten Durchgang ein Spiel auf ein Tor. Der FC Bayern setzte die Gäste von Beginn an stark unter Druck und erspielte sich eine große Chance nach der anderen. Nachdem Thomas Müller und Robert Lewandowski noch ohne Schussglück blieben, machte es Perisic besser. Nach einer Hereingabe von Müller kam der Kroate völlig frei und ohne Gegenspieler weit und breit zum Kopfball: 1:0. Persisic war nur in die Startelf gerückt, weil Serge Gnabry mit einer Rückenprellung ausgefallen war, erwies sich aber schnell als guter Ersatz.

Frankfurt blieb auch in der Folgezeit mit den Bayern überfordert. Vieles erinnerte an die 2:5-Niederlage der Hessen in München vor gut zwei Wochen in der Bundesliga. Nur mit Glück ging es für das Team von Trainer Adi Hütter mit dem knappen Rückstand in die Kabine. Dort dürfte es vom Coach klare Ansagen gegeben haben. Denn: Die Eintracht kam stark verbessert aus der Pause und hielt nun mit. Der Ausgleich von da Costa war der Lohn. Die zuvor nachlassenden Bayern erhöhten umgehend wieder das Tempo.