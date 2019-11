Bundesliga kompakt: Frankfurt zerlegt Bayern nach Rot für Boateng - Leipzig mit Rekordsieg

Der FC Bayern und Trainer Niko Kovac haben einen peinlichen Bundesliga-Dämpfer kassiert und gehen zusätzlich geschwächt in das Top-Spiel am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund. Bei der 1:5 (1:2)-Pleite bei Eintracht Frankfurt sah Abwehrspieler Jerome Boateng wegen einer Notbremse früh die Rote Karte und leitete damit die zweite Punktspiel-Pleite der Saison ein. Filip Kostic (25.) und Djibril Sow (34.) schlugen noch vor der Pause Kapital aus der zahlenmäßigen Überlegenheit. Bayer konterte zwar durch Robert Lewandowski (37.), doch nach der Pause wurde es für die Münchner dann bitter: David Abraham (49.), Martin Hinteregger (61.) und Goncalo Paciencia (85.) erhöhten für die Eintracht. Bayern und auch Kovac stehen vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Olympiakos Piräus nun mächtig unter Druck.

RB Leipzig hat den höchsten Pflichtspiel-Sieg seiner Vereinsgeschichte gefeiert und Mainz 05 nach allen Regeln der Fußball-Kunst zerpflückt. Die Sachsen kamen gegen die komplett überforderten Gäste zu einem 8:0 (5:0) gegen Mainz 05 und schoben sich auf den drittenTabellenplatz vor. Drei Tage nach dem 6:1 im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg setzte Leipzig seinen Torrausch am Samstag früh fort. Marcel Sabitzer traf bereits nach fünf Minuten zum 1:0. Nach einer kurzen "Ruhephase" durfte dann so ziemlich jeder mal: Timo Werner (30., 48. und 87.), Christopher Nkunku (35.), Marcel Halstenberg (39.), Yussuf Poulsen (44.) und Nordi Mukiele (50.) erzielten die weiteren RB-Tore.

Borussia Mönchengladbach führt die Bundesliga-Tabelle auch nach dem zehnten Spieltag an. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose kam im Derby bei Bayer Leverkusen zu einem 2:1 (2:1) und hat nun bereits drei Punkte Vorsprung vor dem ersten Verfolger. Oscar Wendt gelang nach 18 Minuten die Führung für die Gäste, ehe Kevin Volland für Bayer ausglich (25.). Doch Gladbach reagierte unbeeindruckt und erzielte noch vor der Pause seinen zweiten Treffer durch Marcus Thuram (42.). Bei Bayer sah Leon Bailey in der Nachspielzeit die Rote Karte.

Werder Bremen - SC Freiburg 2:2 (1:1)

Werder Bremen hat in der Bundesliga zum fünften Mal in Folge unentscheiden gespielt. Die Haseaten kamen drei Tage nach dem 4:1 im Pokal gegen den 1. FC Heidenheim nicht über ein 2:2 (1:1) gegen den SC Freiburg hinaus. Tor-Garant Milot Rashica, der es in den vergangenen sechs Pflichtpartien auf nun fünf Treffer bringt, gelang das 1:0 (9.). Nach dem Ausgleich durch Nils Petersen (28.), köpfte Theodor Gebre Selassie nach der Pause das zweite Werder-Tor (59.). Die Freiburger mussten nach einer Gelb-Roten-Karte für Janik Haberer (87.) in den letzten Spielminuten in Unterzahl auskommen, kamen aber dennoch zum 2:2 durch Petersen (90.+3).