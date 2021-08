FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Nagelsmann-Debüt in Gladbach

Für den SPORT BUZZER hat Bayern-Reporter Patrick Strasser zum Saisonbeginn genau hingeschaut. Welche Spieler konnten sich beim Nagelsmann-Debüt für weitere Einsätze empfehlen? Wie war der erst 21 Jahre alte Josip Stanisic bei seinem zweiten Pflichtspiel-Einsatz für den FCB in Form? Die Antworten gibt es in der Bildergalerie!

Der FC Bayern in der Einzelkritik gegen Borussia Mönchengladbach. ©

FC Bayern in Noten gegen Borussia Mönchengladbach

Für den FC Bayern geht es schon unter der Woche mit einem hochkarätigen Spiel weiter. Als amtierender deutscher Meister trifft der FCB im Endspiel um den DFL-Supercup auf den DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund. Die beiden Erzrivalen duellieren sich im Signal-Iduna-Park um den ersten Titel der Saison. Bis zur Länderspielpause nach dem dritten Bundesliga-Spieltag warten dann nur noch Englische Wochen auf den FCB. Nach dem Dortmund-Duell empfangen die Bayern den 1. FC Köln am Sonntag (22. August) zum Heimspiel-Auftakt. Am darauffolgenden Mittwoch steht dann die erste Pokalrunde gegen den Bremer SV (25. August) auf dem Plan, ehe der Sprint bis zu ersten Pause wegen der WM-Qualifikation mit Hertha BSC im Topspiel am Samstagabend (28. August) endet.