FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Aus gegen den FC Liverpool

Game over! Das war's. Aus und vorbei! Der FC Bayern ist im Achtelfinale der Champions League am FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp gescheitert. Nach dem Rasenschach, dem 0:0 im Hinspiel vor drei Wochen an der Anfield Road, verlor das Team von Niko Kovac gegen die Briten mit 1:3. Ausgerechnet Torhüter und Kapitän Manuel Neuer, Bayerns „Lebensversicherung“ (O-Ton Kovac), patzte böse, erlaubte mit seinem ungeschickten Ausflug an die Strafraumgrenze das 0:1.