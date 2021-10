FC Bayern in der Einzelkritik zum Debakel gegen Gladbach: Acht Fünfen für desolaten FCB

Was für eine Abreibung! Der FC Bayern München ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach nicht nur ausgeschieden, sondern zerlegt worden – 5:0! Zur Pause stand's bereits 3:0. Die Torschützen: Kouadio Koné, der den Torreigen eröffnete, Ramy Bensebaini (2/einmal per Elfmeter), Breel Embolo (ebenfalls zwei). Noch nie war die Borussia in bisher sieben Versuchen im Pokal gegen den Rekordpokalsieger weitergekommen, nun steht das Team von Adi Hütter im Achtelfinale. Bei den Bayern stand erneut Assistent Dino Toppmöller an der Linie, das Küchen-Coaching des an Corona infizierten Cheftrainers Julian Nagelsmann fruchtete nicht. Auch letzte Saison waren die Münchner (damals noch unter Ex-Trainer Hansi Flick) in der zweiten Runde gescheitert – damals bei Zweitligist Holstein Kiel im Elfmeterschießen.

