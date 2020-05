FC Bayern in der Einzelkritik zum Sieg gegen Eintracht Frankfurt: Goretzka und Müller stark

Die Frankfurter von Trainer Adi Hütter haben nun fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie aufzuweisen. Der Spitzenreiter aus München ist nun seit 17 (!) Pflichtspielen unbesiegt, hat dabei 16 Siege eingefahren und schon 80 Ligatore in dieser Saison erzielt. Bereits am Dienstag kommt es zum Showdown zwischen Borussia Dortmund (2:0 in Wolfsburg) und Titelverteidiger FC Bayern, der weiter vier Punkte Vorsprung hat - der Clásico diesmal leider ohne Fans