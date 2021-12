FC Bayern in der Einzelkritik gegen den FC Barcelona: Musiala, Müller und Upamecano überzeugen

Nach dem 3:2 im deutschen Clásico bei Borussia Dortmund fertigte der FC Bayern München im letzten Gruppenspiel der Champions-League-Vorrunde mit einem 3:0 den erschreckend schwachen FC Barcelona ab , der damit in die Trostrunde Europa League muss. Die Treffer erzielten Thomas Müller (34.), damit erster deutscher Profi mit 50 Toren in der Champions League ), Leroy Sané, bei dessen Flatterweitschuss aus 25 Metern Barcelonas deutscher Torhüter Marc-André ter Stegen (einst Herausforderer von Manuel Neuer) sehr schlecht aussah (43.), und Jamal Musiala (62.).

Am kommenden Montag richten sich die Blicke des deutschen Rekordmeisters dann gespannt nach Nyon. Dort findet wie üblich die Auslosung der Achtelfinal-Partien in der Königsklasse statt. Ausgeschlossen sind Paarungen zwischen zwei Mannschaften aus einem Landesverband. Auch Duelle zwischen Teams, die bereits in der Gruppenphase aufeinandertrafen, sind nicht möglich. Ab dem 15./16. Februar wird es dann wieder auf dem Rasen ernst. Dann stehen die Hinspiele der Runde der letzten 16 an. Die Rückspiele werden am 22./23. Februar ausgespielt.