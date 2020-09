FC Bayern in der Einzelkritik gegen den FC Sevilla: Die Noten zum UEFA-Supercup-Finale

Wieder was für die Vitrine: Der nächste Titel für die Titelsammler aus München. Nach 2013 gewinnt der FC Bayern zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte den UEFA-Supercup , sicherte sich den vierten Titel des Jahres durch ein 2:1 gegen den FC Sevilla. Leon Goretzka (34. Minute) hatte die Führung durch Lucas Ocampos (13., Elfmeter) ausgeglichen, dem eingewechselten Javi Martinez gelang der Siegtreffer (104.). Damit feierte das Team von Trainer Hansi Flick den 23. Pflichtspielerfolg in Serie und blieb wettbewerbsübergreifend schon die 32. Partie ohne Niederlage.

Auch nach dem UEFA-Supercup bleiben die Bayern im Pflichtspiel-Stress: Bereits am Sonntag müssen die Bayern bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga antreten - danach wartet das nächste Supercup-Duell auf den Rekordmeister. In der Allianz Arena trifft die Flick-Elf im DFL-Supercup auf Vizemeister Borussia Dortmund. Für die Nationalspieler könnten in den Tagen bis zum Jahresende insgesamt 30 Spiele auf dem Programm stehen. Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, und eben der DFL-Supercup - dazu möglicherweise die Klub-WM im Dezember, deren Durchführung aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht komplett gesichert ist. Die Nationalspieler haben zudem noch sechs Länderspiele zu absolvieren.